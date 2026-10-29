Ponovni utrip - Sezona 1 - 41. del

39. del

Bahar Timurju sporoči, da se želi ločiti. Odkrito mu pove, koliko razočaranj ji je povzročil v vseh teh letih. Timur zatočišče poišče pri Rengin, medtem ko Cagla od njega zahteva, naj Bahar pove resnico. V bolnišnici izbruhne požar, ki ogrozi vse, Evren pa se poda med plamene, da bi rešil Bahar. Ko Leyla razkrije, da jo je ustrelil njen brat, se znajde pred novo grožnjo. Nevra medtem skuša navezati stik z Alijem iz svoje preteklosti.