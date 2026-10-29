Ponovni utrip - Sezona 1 - 41. del

Ponovni utrip , Bahar
Nevrina operacija uspešno mine, Fidan pa prevzame skrb zanjo. Bahar med ločitvenim postopkom ne popusti pred Timurjevim obžalovanjem in ljubosumnimi izpadi, njen odvetnik Ayhan pa jo pripravlja na zahtevno ločitveno pravdo. Njena bližina z Evrenom sproži govorice. Bahar od Rengin izve, da je Parla Timurjeva hči, nato pa na posnetkih požara zagleda še Timurja in Rengin med poljubom. Razkritji jo močno pretreseta.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija