Ponovni utrip - Sezona 1 - 42. del

Ponovni utrip , Bahar
Nevra se po odpustu iz bolnišnice vrne domov, kjer proslavijo njeno vrnitev, Bahar pa otrokoma razkrije, da ima Timur z Rengin hčer iz preteklosti. Ko se Parla sooči s polbratom in polsestro, se napetosti v družini še povečajo. Na razstavi se Umay in Parla spreta, pri čemer se Parla poškoduje. V bolnišnici si družini stopita nasproti, Bahar pa odločno pove, da ne bo več dovolila, da bi otroci plačevali za Timurjeve napake.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija