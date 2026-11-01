Ponovni utrip - Sezona 1 - 42. del

Ponovni utrip S01 63666451 2024 Sezona: Sezona 1

Nevra se po odpustu iz bolnišnice vrne domov, kjer proslavijo njeno vrnitev, Bahar pa otrokoma razkrije, da ima Timur z Rengin hčer iz preteklosti. Ko se Parla sooči s polbratom in polsestro, se napetosti v družini še povečajo. Na razstavi se Umay in Parla spreta, pri čemer se Parla poškoduje. V bolnišnici si družini stopita nasproti, Bahar pa odločno pove, da ne bo več dovolila, da bi otroci plačevali za Timurjeve napake.