Ponovni utrip - Sezona 1 - 43. del

Ponovni utrip , Bahar
Razkritje, da je Parla hči Timurja in Rengin, pretrese družinska razmerja. Nevra vnukinje noče sprejeti, Umay pa razjedata jeza in obžalovanje. Bahar začne ločitveni postopek, posnetki požara pa v bolnišnici razkrijejo razmerje med Timurjem in Rengin, zato sta oba prisiljena odstopiti. Timur se sooči s sinom Urasom, medtem ko Evren stoji Bahar ob strani. Bahar se spopada z željo po sreči in s strahom, da bi nekomu znova zaupala.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija