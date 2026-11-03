Ponovni utrip - Sezona 1 - 44. del

Ponovni utrip , Bahar
Po škandalu s poljubom Bahar vztraja pri odločitvi, da se loči od Timurja. Ko izve, da so pred njo skrivali hišo, ki jo je zapustil Aziz, in da je bila z Nevrinim pooblastilom obremenjena s hipoteko, vloži prijavo proti družini. Visok dolg in razkritje, da je bila Nevra žrtev prevare, krizo še poglobita. Evren stoji Bahar ob strani, Timur pa Rengin zaupa svojo preteklost in obup. Timurju, ki želi Bahar pridobiti nazaj, odvetnik ponudi pomoč.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija