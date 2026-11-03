Ponovni utrip - Sezona 1 - 44. del

Ponovni utrip S01 63669707 2024 Sezona: Sezona 1

Po škandalu s poljubom Bahar vztraja pri odločitvi, da se loči od Timurja. Ko izve, da so pred njo skrivali hišo, ki jo je zapustil Aziz, in da je bila z Nevrinim pooblastilom obremenjena s hipoteko, vloži prijavo proti družini. Visok dolg in razkritje, da je bila Nevra žrtev prevare, krizo še poglobita. Evren stoji Bahar ob strani, Timur pa Rengin zaupa svojo preteklost in obup. Timurju, ki želi Bahar pridobiti nazaj, odvetnik ponudi pomoč.