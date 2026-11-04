Ponovni utrip - Sezona 1 - 45. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar s sodno odločbo pridobi pravico do uporabe hiše. Ko se ji zdravstveno stanje poslabša, ji Evren pove, da bo morda potrebovala novo presaditev jeter. Bahar noče prositi Timurja za pomoč. Na ločitveni obravnavi se zakonca medsebojno obtožujeta nezvestobe, sporazumna ločitev tako ni več mogoča. Na obravnavi se omenja tudi Rengin. Evren nazadnje Timurju le razkrije, da je Baharino zdravstveno stanje kritično.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija