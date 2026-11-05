Ponovni utrip - Sezona 1 - 46. del

Ponovni utrip , Bahar
Ker Baharino telo zavrne presajena jetra, začnejo razmišljati o novi presaditvi. Timur je pripravljen postati darovalec, vendar mu Bahar ne zaupa, saj jo je v preteklosti že pustil na cedilu. Tudi Evren opravi test za ugotavljanje skladnosti. Otroka mami stojita ob strani, sama pa še vedno upa, da se bo lahko vrnila k svojemu poklicu. Nevra se želi zbližati z vnukinjo Parlo, Umayina jeza pa še poglobi napetosti z očetom.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija