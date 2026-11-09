Ponovni utrip - Sezona 1 - 48. del

Ponovni utrip , Bahar
Po ločitvi od Timurja Bahar zbere prijatelje, da bi skupaj proslavili začetek njenega novega življenja. Toda slavje zasenči Umayina jeza. Evrenove skrivnosti zamajejo Baharino zaupanje vanj, vendar se njuna vez ne pretrga. Novica o nosečnosti, ki jo je Bahar skrivala, v družini povzroči nove napetosti. Nova predstojnica bolnišnice Sureyya medtem uvede uradno preiskavo Timurjeve operacije in pritožbe proti Evrenu.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija