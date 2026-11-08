Ponovni utrip - Sezona 1 - 47. del

4. del

Baharin odnos do življenja se po presaditvi jeter spremeni, s tem pa preseneti svoje bližnje. Doma in v bolnišnici ne skriva več jeze, medtem ko jo Timur skuša razumeti, hkrati pa ga skrbijo vedno višji izdatki zaradi zdravljenja. Bahar začne uživati v novem življenju in se druži s prijatelji. Z vsakim korakom bolj jasno kaže, da se ne želi vrniti k nekdanjemu načinu življenja, kjer je do sedaj nesebično stregla zgolj drugim.