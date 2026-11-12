Ponovni utrip - Sezona 1 - 51. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar le stežka sprejema svoja čustva do Evrena. Ko ju Timur zaloti, se jezno sooči z njima. Zaradi odziva otrok postane Bahar še bolj negotova, Umay pa od matere zahteva pojasnilo. Timur zasnubi Rengin in se vrne v bolnišnico. Parla njuni poroki nasprotuje, Nevra pa jo podpira. Bahar se Evrenu izogiba in se ne more odločiti, kaj si želi. Ceren prosi Doruka, naj molči o njeni nosečnosti, medtem ko specializanti čakajo na priložnost za odhod v Anglijo.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija