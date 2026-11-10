Ponovni utrip - Sezona 1 - 49. del

Ponovni utrip , Bahar
Nova predstojnica bolnišnice Sureyya zaostri pravila in začne zmanjševati število zaposlenih, hkrati pa uvede preiskavo Evrenove operacije. Bahar se po soočenju z Evrenovimi lažmi sprašuje o svojih čustvih do njega, obenem pa tvega svojo kariero, da bi hčerki stala ob strani. Nevrina prisotnost v hiši vse bolj obremenjuje Rengin, med njo in Timurjem pa se poglablja razdor. Tudi napetosti med Umay in Parlo povečujejo nemir v družini.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija