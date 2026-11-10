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Ponovni utrip , Bahar

Sezona 1 Epizoda 49

Nova predstojnica bolnišnice Sureyya zaostri pravila in začne zmanjševati število zaposlenih, hkrati pa uvede preiskavo Evrenove operacije. Bahar se po soočenju z Evrenovimi lažmi sprašuje o svojih čustvih do njega, obenem pa tvega svojo kariero, da bi hčerki stala ob strani. Nevrina prisotnost v hiši vse bolj obremenjuje Rengin, med njo in Timurjem pa se poglablja razdor. Tudi napetosti med Umay in Parlo povečujejo nemir v družini.

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  • Sezona 1

43:28
Ponovni utrip - Sezona 1 - 49. del

49. del

Nova predstojnica bolnišnice Sureyya zaostri pravila in začne zmanjševati število zaposlenih, hkrati pa uvede preiskavo Evrenove operacije. Bahar se po soočenju z Evrenovimi lažmi sprašuje o svojih čustvih do njega, obenem pa tvega svojo kariero, da bi hčerki stala ob strani. Nevrina prisotnost v hiši vse bolj obremenjuje Rengin, med njo in Timurjem pa se poglablja razdor. Tudi napetosti med Umay in Parlo povečujejo nemir v družini.
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42:29
Ponovni utrip - Sezona 1 - 48. del

48. del

Po ločitvi od Timurja Bahar zbere prijatelje, da bi skupaj proslavili začetek njenega novega življenja. Toda slavje zasenči Umayina jeza. Evrenove skrivnosti zamajejo Baharino zaupanje vanj, vendar se njuna vez ne pretrga. Novica o nosečnosti, ki jo je Bahar skrivala, v družini povzroči nove napetosti. Nova predstojnica bolnišnice Sureyya medtem uvede uradno preiskavo Timurjeve operacije in pritožbe proti Evrenu.
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57:57
Ponovni utrip - Sezona 1 - 47. del

47. del

Medtem ko Bahar išče primernega darovalca za presaditev, se izkaže, da je Evren ustrezen, kar razjezi Timurja. Razkrije se tudi, da je Evren pravzaprav Ali, njegova preteklost z Nevro pa znova odpre stare rane. Timur Bahar izroči ločitvene dokumente. Ponudi se ji kot darovalec, Bahar pa privoli v operacijo. Rengin prosi Nevro za pomoč glede Baharine hiše, Nevra pa jo spodbuja, naj se poroči s Timurjem.
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47:51
Ponovni utrip - Sezona 1 - 46. del

46. del

Ker Baharino telo zavrne presajena jetra, začnejo razmišljati o novi presaditvi. Timur je pripravljen postati darovalec, vendar mu Bahar ne zaupa, saj jo je v preteklosti že pustil na cedilu. Tudi Evren opravi test za ugotavljanje skladnosti. Otroka mami stojita ob strani, sama pa še vedno upa, da se bo lahko vrnila k svojemu poklicu. Nevra se želi zbližati z vnukinjo Parlo, Umayina jeza pa še poglobi napetosti z očetom.
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42:54
Ponovni utrip - Sezona 1 - 45. del

45. del

Bahar s sodno odločbo pridobi pravico do uporabe hiše. Ko se ji zdravstveno stanje poslabša, ji Evren pove, da bo morda potrebovala novo presaditev jeter. Bahar noče prositi Timurja za pomoč. Na ločitveni obravnavi se zakonca medsebojno obtožujeta nezvestobe, sporazumna ločitev tako ni več mogoča. Na obravnavi se omenja tudi Rengin. Evren nazadnje Timurju le razkrije, da je Baharino zdravstveno stanje kritično.
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44:44
Ponovni utrip - Sezona 1 - 44. del

44. del

Po škandalu s poljubom Bahar vztraja pri odločitvi, da se loči od Timurja. Ko izve, da so pred njo skrivali hišo, ki jo je zapustil Aziz, in da je bila z Nevrinim pooblastilom obremenjena s hipoteko, vloži prijavo proti družini. Visok dolg in razkritje, da je bila Nevra žrtev prevare, krizo še poglobita. Evren stoji Bahar ob strani, Timur pa Rengin zaupa svojo preteklost in obup. Timurju, ki želi Bahar pridobiti nazaj, odvetnik ponudi pomoč.
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42:11
Ponovni utrip - Sezona 1 - 43. del

43. del

Razkritje, da je Parla hči Timurja in Rengin, pretrese družinska razmerja. Nevra vnukinje noče sprejeti, Umay pa razjedata jeza in obžalovanje. Bahar začne ločitveni postopek, posnetki požara pa v bolnišnici razkrijejo razmerje med Timurjem in Rengin, zato sta oba prisiljena odstopiti. Timur se sooči s sinom Urasom, medtem ko Evren stoji Bahar ob strani. Bahar se spopada z željo po sreči in s strahom, da bi nekomu znova zaupala.
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41:56
Ponovni utrip - Sezona 1 - 42. del

42. del

Nevra se po odpustu iz bolnišnice vrne domov, kjer proslavijo njeno vrnitev, Bahar pa otrokoma razkrije, da ima Timur z Rengin hčer iz preteklosti. Ko se Parla sooči s polbratom in polsestro, se napetosti v družini še povečajo. Na razstavi se Umay in Parla spreta, pri čemer se Parla poškoduje. V bolnišnici si družini stopita nasproti, Bahar pa odločno pove, da ne bo več dovolila, da bi otroci plačevali za Timurjeve napake.
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40:54
Ponovni utrip - Sezona 1 - 41. del

41. del

Nevrina operacija uspešno mine, Fidan pa prevzame skrb zanjo. Bahar med ločitvenim postopkom ne popusti pred Timurjevim obžalovanjem in ljubosumnimi izpadi, njen odvetnik Ayhan pa jo pripravlja na zahtevno ločitveno pravdo. Njena bližina z Evrenom sproži govorice. Bahar od Rengin izve, da je Parla Timurjeva hči, nato pa na posnetkih požara zagleda še Timurja in Rengin med poljubom. Razkritji jo močno pretreseta.
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42:13
Ponovni utrip - Sezona 1 - 40. del

40. del

Bahar vloži zahtevo za ločitev. Timur med iskanjem družinske dediščine za Parlo zbira pogum za razkritje, da ima z Rengin hčer. Nevra želi pred operacijo poiskati Alija, ki ga je nekoč prizadela, da bi se mu opravičila. Bahar si z otrokoma ustvarja novo življenje, toda Timurjevi nenapovedani obiski povzročajo vse več napetosti. Po bolnišnici se razširijo posnetki požara in govorice o bližini med Bahar in Evrenom.
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43:42
Ponovni utrip - Sezona 1 - 39. del

39. del

Bahar Timurju sporoči, da se želi ločiti. Odkrito mu pove, koliko razočaranj ji je povzročil v vseh teh letih. Timur zatočišče poišče pri Rengin, medtem ko Cagla od njega zahteva, naj Bahar pove resnico. V bolnišnici izbruhne požar, ki ogrozi vse, Evren pa se poda med plamene, da bi rešil Bahar. Ko Leyla razkrije, da jo je ustrelil njen brat, se znajde pred novo grožnjo. Nevra medtem skuša navezati stik z Alijem iz svoje preteklosti.
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43:31
Ponovni utrip - Sezona 1 - 38. del

38. del

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?
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42:43
Ponovni utrip - Sezona 1 - 37. del

37. del

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?
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42:47
Ponovni utrip - Sezona 1 - 36. del

36. del

Bahar se zaradi bolezni Timurjeve mame skupaj z otrokoma udeleži družinske večerje, na kateri Nevra izrazi željo, da bi bilo vse spet tako kot nekoč. Toda Bahar je odločena, da bo do Timurja ohranila jasno mejo. Zeynep se po odpustu kljub opozorilom zdravnikov stanje močno poslabša. Aziz prevzame odgovornost za odločitev, družina pa mu stoji ob strani. Med Rengin in Timurjem narašča napetost zaradi Zeynep in resnice o tem, da je Timur Parlin oče.
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42:38
Ponovni utrip - Sezona 1 - 35. del

35. del

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?
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43:28
Ponovni utrip - Sezona 1 - 34. del

34. del

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?
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42:44
Ponovni utrip - Sezona 1 - 33. del

33. del

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?
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43:30
Ponovni utrip - Sezona 1 - 32. del

32. del

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?
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41:37
Ponovni utrip - Sezona 1 - 31. del

31. del

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?
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42:20
Ponovni utrip - Sezona 1 - 30. del

30. del

Timur se trudi preprečiti, da bi Bahar izvedela vso resnico o njegovem razmerju z Rengin. Med intervjujem in snemanjem operacije v bolnišnici se v dogajanje zapleteta tudi Ugur in Evren. Umay izve za očetovo prevaro, Nevra pa se s Timurjem ostro sooči. Medtem ko se družinske napetosti stopnjujejo, se Bahar pripravlja, da bo s Timurjem znova preživela noč pod isto streho in skušala obnoviti zaupanje.
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41:10
Ponovni utrip - Sezona 1 - 29. del

29. del

V bolnišnici skušata Bahar in Evren prikriti svojo povezanost, vendar snemanje promocijskega filma poruši ustaljeni red. Bahar se znova znajde v napetih situacijah s Timurjem in Nevro. Rengin opusti načrte o selitvi v Ameriko. Medtem Engin poskuša dokončno obračunati s preteklostjo, Doruk in Ugur pa se soočata s težo dolgo varovanih skrivnosti. S snemanjem na dan prihajajo nepričakovana priznanja, ki še povečajo napetosti.
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42:50
Ponovni utrip - Sezona 1 - 28. del

28. del

Bahar na dobrodelnem plesu v bolnišnici javno pozove ljudi k darovanju organov, nato pa se pred vsemi razkrije Timurjeva velika skrivnost. Prizna, da je Baharin mož in da je nekoč privolil v darovanje jeter, a si je zaradi strahu premislil. Njegovo razkritje pretrese navzoče. Timur se nato sooči z Bahar, Rengin in Evrenom. Medtem ko se posledice priznanja šele začenjajo kazati, Bahar naslednje jutro prebudi nov občutek upanja.
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42:37
Ponovni utrip - Sezona 1 - 27. del

27. del

Bahar skuša ohraniti upanje, ko za pacientko Sevdo ne najdejo ustreznega darovalca. Timur se medtem sooča z napetostmi, ki jih skriva pred Rengin in otroki. Nevra od doktorja Evrena zahteva odgovore o njegovih čustvih do Bahar, medtem ko Gulcicek in Aziz Uras v bolnišnico prideta na nove preiskave. Na dobrodelnem večeru Bahar in Cagla prevzameta priprave, nemogoče pa je skriti vse večji razkol med Bahar in Timurjem.
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40:38
Ponovni utrip - Sezona 1 - 26. del

26. del

Rengin se namerava preseliti v Ameriko. To izve tudi Bahar, ki pa se mora hkrati prilagajati še novim zadolžitvam v bolnišnici. Timur poskuša zgraditi odnos s Parlo, pri tem pa je prisiljen odpreti boleča poglavja iz preteklosti. Umay je pretresena, ko izve, da je njen oče varal njeno mamo. Med družinskimi člani napetosti naraščajo, Bahar pa se poleg osebnih težav spopada še s pritiskom v bolnišnici in zahtevnimi primeri, ki jih vodi Evren.
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42:18
Ponovni utrip - Sezona 1 - 25. del

25. del

Bahar skriva, da se je njena bolezen znova resno poslabšala, toda Timur izve resnico, kar močno zamaje zaupanje med njima. Rengin pretresa vrnitev pomembne osebe iz njene preteklosti. Nevra z velikim posojilom pospeši urejanje lastniških dokumentov. Na drugi strani Zeynepina nosečnost in težka odločitev glede zdravljenja njeno družino postavita pred bolečo dilemo.
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42:21
Ponovni utrip - Sezona 1 - 24. del

24. del

Zaradi Timurjevih dragih daril postaja Bahar vse bolj sumničava, zato se napetosti med njima še poglabljajo. Timur ji prizna, da ga moti njena bližina z Evrenom. V bolnišnici prebujenje Rengin vlije novo upanje, vendar nepričakovan obisk hitro spremeni razmere. Nevra se ostro sooči s Selmo, medtem ko se družinske zamere še poglabljajo. Na koncu se Bahar, Timur in njuni bližnji znajdejo pred novo težko preizkušnjo.
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42:15
Ponovni utrip - Sezona 1 - 23. del

23. del

Bahar po operaciji ostane ob Rengin, ki je še vedno v komi, in ob Evrenovi podpori skuša premagati nakopičeno jezo. S pomočjo posebne terapije se sooči s svojimi čustvi. Medtem vse več sumov vzbujata Timurjeva povezanost z Rengin in zapestnica, ki jo hoče prikriti. Tudi Nevra opazi naraščajoče napetosti v hiši. Bahar se zato odloči, da bo končno razkrinkala laži, ki so zaznamovale njeno življenje in življenje njene matere.
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44:33
Ponovni utrip - Sezona 1 - 22. del

22. del

Bahar ostro nasprotuje Timurjevim poskusom, da bi Umay odvrnil od njenega slikarskega talenta, kar doma sproži hud prepir. Medtem vse več ljudi opazi bližino med Bahar in Evrenom, Rengin pa postaja vse bolj sumničava glede Timurjevih skrivnosti. Parlo pretresajo Selimove besede. V bolnišnici vse vznemiri Renginina prometna nesreča in sum na notranje krvavitve, Bahar pa se med zahtevno operacijo izkaže z odločnim reševanjem življenja.
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43:58
Ponovni utrip - Sezona 1 - 21. del

21. del

Med Bahar, Timurjem in Evrenom znova izbruhnejo napetosti med na videz prijetno večerjo. V bolnišnici se preprosta težava pacientke Zeynep spremeni v resen zdravstveni zaplet, ko odkrijejo maligno tvorbo v trebušni votlini. Pred zdravniki in družino je težka odločitev glede nerojenega otroka. Medtem Timur nepričakovano sreča Rengin, doma pa se Bahar znajde v bolečem obračunu z Umay in njenim očetom.
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44:50
Ponovni utrip - Sezona 1 - 20. del

20. del

Napetosti med Bahar, Timurjem in Evrenom se še povečajo. Rengin močno pretrese očetova smrt, zato uteho poišče v bolnišnici. Evren ji pomaga prebroditi težke trenutke in ji stoji ob strani, medtem ko želi biti ob njej tudi Timur. Zaradi tega postajajo njegove dolgo prikrite skrivnosti vse bolj ogrožene. Na družinski večerji pa pogovori, v katere se vključita tudi Cagla in Nevra, razkrijejo stare skrivnosti ter odprejo nove rane.
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43:41
Ponovni utrip - Sezona 1 - 19. del

19. del

Napetosti med Bahar, Timurjem, Evrenom in Rengin se stopnjujejo tako doma kot v bolnišnici. Med ribolovom Timur s svojim vedenjem prizadene sina in Bahar prizna, da ga vse bolj spominja na njegovega očeta. Bahar in Evren se še bolj zbližata, kar v Timurju vzbudi nove sume. Rengin se zaradi Engina znajde v resnih težavah, Tahsinov pogreb pa znova odpre stare zamere in nerešene družinske spore.
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43:23
Ponovni utrip - Sezona 1 - 18. del

18. del

Bahar začne dan v družbi Evrena in spozna zdravnico Caglo, pri čemer njuna bližina hitro pritegne pozornost okolice. Medtem ko se Timur ukvarja z napetostmi med Nevro in Gulcicek, se Bahar in Evren lotita iskanja hčerke pacientke Zarife Yildirim, ki jo Zarife išče že vrsto let. Ko najdeta Elif, ta sprva zavrne srečanje, a se nato le odloči za pogovor. Ganljivo srečanje na koncu ponovno združi mamo in hčer.
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42:38
Ponovni utrip - Sezona 1 - 17. del

17. del

V družinskem krogu za isto mizo se Bahar, Timur in Nevra trudijo prikriti medsebojne napetosti, a to ni lahka naloga. Evren se v bolnišnici posveti starejšemu Tahsinu, ki je izgubil spomin in ne ve, kdo je. Spor med Azizom Urasom in Dorukom preraste v pretep, zato proti njima steče uradni postopek. Medtem Rengin pretrese očetova bolezen, med Selimom in Timurjem pa zaradi dediščine in družinskih zamer izbruhne nov konflikt.
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42:22
Ponovni utrip - Sezona 1 - 16. del

16. del

Medtem ko Bahar razmišlja o odpovedi, ji Timur sporoči, da ji lahko uredi delo v drugi bolnišnici. Nato pa vse na glavo postavi novinarska konferenca Cihana Taskeskija, ki javno pohvali Baharino delo in njene zasluge ter doseže, da ostane v bolnišnici kot del zdravniške ekipe. Medtem ji Evren stoji ob strani, Nevra in preostali družinski člani pa se morajo soočiti z novimi napetostmi, ki jih prinaša Baharino spremenjeno življenje.
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43:09
Ponovni utrip - Sezona 1 - 15. del

15. del

Bahar s prvo plačo napolni omaro svoje mame, veselje ob darilih pa doma poskrbi za ganljive trenutke. Njeno vse tesnejše prijateljstvo z Evrenom ne ostane neopaženo, medtem ko Timur komentira njen novi videz. V bolnišnici se Bahar skupaj z Evrenom, Azizom Urasom in drugimi specializanti spopada z zahtevnimi primeri. Zaradi napak in pritiskov ji začne primanjkovati samozavesti, zato celo pomisli na odstop.
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41:39
Ponovni utrip - Sezona 1 - 14. del

14. del

Bahar skupaj z Evrenom in Timurjem doseže velik uspeh pri operaciji Cihana Taskeskija. Cihan začne Bahar dojemati kot osebo, ki mu je rešila življenje, zato želi, da zanj skrbi izključno ona. Medtem se doma vse bolj zaostrujejo napetosti med Nevro in Gonul, Baharino mamo. V bolnišnici Bahar naleti na nov izziv, saj gospa Zarife vztrajno zavrača zdravljenje in s svojim vedenjem preizkuša njeno potrpežljivost.
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40:53
Ponovni utrip - Sezona 1 - 13. del

13. del

Baharino napačno zdravljenje bolnika in uhajanje fotografij gospoda Cihana v medije povečata pritisk v bolnišnici. Profesor Reha jo zaradi tega ostro opozori. Timur medtem uspešno opravi Cihanovo operacijo. Ko Rengin opazi bližino med Timurjem in Bahar, se z njim odkrito sooči. Tudi doma napetosti naraščajo, Bahar pa se znajde pod vse večjim pritiskom, naj opusti specializacijo.
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43:26
Ponovni utrip - Sezona 1 - 12. del

12. del

Bahar med iskanjem izvora zapestnice, ki jo je Timur kupil svoji nekdanji ljubimki, odkrije, da je bilo darilo pravzaprav namenjeno njej. Rengin odkrito pove, kako zelo jo je Timur prizadel. Medtem Cihana pretrese diagnoza raka debelega črevesja, razkritje bolnišničnih posnetkov v medijih pa sproži njegov izbruh jeze. Evren in Timur se znajdeta na nasprotnih bregovih glede odločitve, kakšno operacijo naj prestane Cihan.
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44:34
Ponovni utrip - Sezona 1 - 11. del

11. del

Napetosti med Bahar, Evrenom in Timurjem se zaradi primera Cihana Taskeskija še zaostrijo. Zdravniki ugotovijo, da ima Cihan raka na debelem črevesju, Timur pa nasprotuje operaciji s stomo. Bahar med specializacijo prejme resno opozorilo, ki zamaje njeno samozavest. Prihod Parle v hišo vnese nov nemir, medtem ko se Umay zaradi želje, da bi postala slikarka, znova zaplete v spor z očetom.
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45:02
Ponovni utrip - Sezona 1 - 10. del

10. del

Bahar izve, da Umay na skrivaj obiskuje tečaj risanja, zaradi česar se znajde v neprijetnem položaju pred Timurjem. V bolnišnici se Bahar in Evren še bolj zbližata, medtem pa se Timur boji, da bo razkrita skrivnost, ki ga povezuje s Parlo. Ko se Umay ponoči z motorjem vrača domov, ima nesrečo. Preiskave ne pokažejo resnejših poškodb, doma pa izbruhne hud družinski spor. Prihod Cihana Taskeskija v bolnišnico sproži novo krizo.
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42:32
Ponovni utrip - Sezona 1 - 9. del

9. del

Evren, Bahar in Ceylan se znajdejo pred zahtevnim izzivom pri nujnem porodu. Otrok je obrnjen narobe, zato nastopijo kritični trenutki, novorojenčka pa po porodu premestijo na intenzivno nego. Bahar v bolnišnici podleže čustvenemu pritisku, kar izzove ostre odzive Timurja in Nevre. Umay je razočarana, ker je morala mama na dežurstvo. Znova pride na dan Timurjeva zgodba o darovanju jeter.
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43:36
Ponovni utrip - Sezona 1 - 8. del

8. del

Bahar začne specializacijo v Timurjevi bolnišnici, vendar mora zaenkrat skrivati svojo identiteto. Nevrina presenečenja in njen prvi delovni dan se kmalu sprevržejo v napeto preizkušnjo. Timurjev razpored dežurstev pokvari Umayin rojstni dan in še dodatno zaostri odnose v družini. Ponoči v bolnišnico pripeljejo žrtev prometne nesreče, ki je v osmem mesecu nosečnosti, Bahar pa se sama znajde sredi zahtevne zdravstvene krize.
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43:11
Ponovni utrip - Sezona 1 - 7. del

7. del

Bahar začne delati v bolnišnici kot specializantka. Timur se na to odzove z jezo, Nevra pa budno spremlja vsak njen korak. Evren ji razkrije, da je pomagal urediti njen razgovor, pa tudi, da verjame v njene zdravniške sposobnosti. Napetosti v družini se še povečajo. Bahar bližnjim očita, da so pozabili na vso njeno preteklo žrtvovanje. Odločno jim pove, da se ne bo odpovedala svojemu novemu življenju.
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38:53
Ponovni utrip - Sezona 1 - 6. del

6. del

Bahar si zaradi prevzema dekliškega priimka zamenja osebne dokumente in se v bolnišnici prijavi na specializacijo. Evren njeno kandidaturo podpira, Timur pa pobesni in skuša doseči zavrnitev prijave. Na razgovoru Bahar odločno zagovarja svojo odločitev, da se po bolezni vrne v medicino. Končno besedo ima Nevra, ki ji nazadnje ponudi priložnost, in Bahar je sprejeta na mesto specializantke.
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44:44
Ponovni utrip - Sezona 1 - 5. del

5. del

Ko si Bahar opomore od operacije, sklene, da se bo vrnila k zdravniškemu poklicu. Od Timurja zahteva denar za priprave na specializacijo, vendar ta njeno zamisel zavrne in jo poniža. Nevra ga pri tem spodbuja, saj hoče nad Bahar še naprej ohranjati trden nadzor. V bolnišnici Bahar spozna zdravnika Evrena in ob njem začuti podporo, ki jo doma zaman išče. Medtem Rengin od Timurja zahteva, naj Bahar drži stran od nje.
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40:51
Ponovni utrip - Sezona 1 - 4. del

4. del

Baharin odnos do življenja se po presaditvi jeter spremeni, s tem pa preseneti svoje bližnje. Doma in v bolnišnici ne skriva več jeze, medtem ko jo Timur skuša razumeti, hkrati pa ga skrbijo vedno višji izdatki zaradi zdravljenja. Bahar začne uživati v novem življenju in se druži s prijatelji. Z vsakim korakom bolj jasno kaže, da se ne želi vrniti k nekdanjemu načinu življenja, kjer je do sedaj nesebično stregla zgolj drugim.
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43:32
Ponovni utrip - Sezona 1 - 3. del

3. del

Timur, tudi sam uveljavljen kirurg, sprva privoli, da bo ženi daroval del svojih jeter in ji tako rešil življenje. Čeprav je ustrezen darovalec, pa si tik pred operacijo premisli. Medtem ko družina doživlja veliko stisko, se pojavi nov darovalec in Bahar dobi novo priložnost za življenje. Po uspešnem okrevanju se vrne domov, a napetosti in nerešeni konflikti v družini ostajajo.
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43:34
Ponovni utrip - Sezona 1 - 2. del

2. del

Preiskave v bolnišnici pokažejo odpoved jeter, zaradi česar Bahar nujno potrebuje presaditev. Kot ustrezen darovalec se izkaže njen mož Timur, vendar Nevra tej odločitvi odločno nasprotuje. Med družinskimi člani narašča napetost. Omer se ponudi za darovalca, a si v zadnjem trenutku premisli. Tik pred operacijo se Baharino stanje nenadoma močno poslabša, zato sprožijo modro kodo.
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42:14
Ponovni utrip - Sezona 1 - 1. del

1. del

Bahar je v mladosti študirala medicino, nato pa kariero prekinila zaradi družine, ki ji je posvetila vsako sekundo svojega časa. Zaradi stalnega predajanja drugim je izčrpana, za nameček pa ji še tašča Nevra pod nos meče kariero zdravnice Cagle. Ko na trajektu potnik doživi anafilaktični šok, je Bahar prva, ki mu priskoči na pomoč. Kmalu nato omedli in zaradi suma na akutni hepatitis jo zadržijo na opazovanju v bolnišnici.
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