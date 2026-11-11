Ponovni utrip - Sezona 1 - 50. del

Ponovni utrip , Bahar
Čeprav Timur sproži preiskavo Evrenove odločitve med operacijo, ga pred komisijo zagovarja. Evren je oproščen očitkov, vendar se kljub temu odloči zapustiti bolnišnico. Bahar prisluhne Timurjevemu obžalovanju zaradi nezvestobe in njegovi želji po spravi, a mu le stežka zaupa. Vprašanje Parlinega priimka še poveča napetosti z Umay. Ko je Evren tik pred odhodom, ga Bahar ustavi. Evren ji prizna, da se samo ob njej počuti resnično živega.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija