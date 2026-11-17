Ponovni utrip , Bahar
Novica, da Bahar pričakuje dvojčka, razveseli družino, vendar Renginino ljubosumje povzroča vse več napetosti. Bahar skuša v odnosu s Timurjem ohraniti jasne meje, medtem ko svojo zvezo z Evrenom skriva. Ker Rengin ne plača obroka hipoteke, Timurju in Nevri grozi, da bosta izgubila dom. Bahar pove Serenini materi Efsun, da sta se Seren in Aziz Uras odločila za poroko, vendar Efsun njuni zvezi nasprotuje.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija