Ponovni utrip - Sezona 1 - 52. del

Ponovni utrip S01 63676533 2024 Sezona: Sezona 1

Bahar se s Timurjem pogovori o svoji nosečnosti in priložnosti, da Aziz Uras odide v Anglijo. Možnost njegove ločitve od Seren vzbuja skrbi v družini, vendar se starša trudita, da se ne bi vmešavala v sinovo odločitev. Evren se vrne v bolnišnico in privoli, da bo pred Bahar zamolčal svojo preteklost s Sureyyo. Timur medtem prosi Sureyyo za pomoč, da bi znova osvojil Bahar, Rengin pa se z Nevro zaplete v spor zaradi priprav na poroko.