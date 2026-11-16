Ponovni utrip - Sezona 1 - 53. del

Ponovni utrip , Bahar
Evren od Bahar zahteva, da se odloči glede njunega razmerja. Bahar sprejme dejstvo, da je noseča, in se pripravlja, da bo novico povedala otrokovemu očetu. Timur želi s poroko z Rengin še počakati, a Rengin na bolnišničnem dogodku oznani veseli dogodek. Družina proslavi Azizovo štipendijo za študij v Angliji. Parla razkrije, da je Rengin odplačala hipoteko na družinski hiši, to pa še zaostri prepir med Gulcicek in Nevro.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija