Ponovni utrip , Bahar
Medtem ko Aziz Uras zaprosi Seren za roko, Bahar in Timur na istem dogodku zaplešeta skupaj. Timurjeve ljubosumne besede Bahar spodbudijo, da poišče Evrena, vendar jo preseneti njegova tišina. Timur sprejme odgovornost do Rengin in skuša zbrati denar, da bi rešil materino hišo. Ko se družini Seren in Aziza srečata, Rengin poskrbi za presenečenje večera: oznani, da je poplačala hipoteko in da je Timurjeva zaročenka.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija