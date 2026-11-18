Ponovni utrip , Bahar
Aziz Uras se znajde pred težko odločitvijo med karierno priložnostjo v Angliji in Seren. Medtem ko Timur in Bahar pripravljata snubitev, se Bahar spopada z Nevrinim vzvišenim odnosom in skrbmi glede Serenine družine. Nevra skriva svoje finančne težave, prepir med Parlo in Umay v šoli pa jo znova privede v spor z Gulcicek. Azizova odločitev in večerno srečanje Bahar z Evrenom poskrbita za dodatno napetost na večer snubitve.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija