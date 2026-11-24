Ponovni utrip , Bahar
Rengin umakne prijavo, vendar zahteva, da Timur živi z Bahar v isti hiši. Po izpustitvi se Bahar v bolnišnici skupaj z Evrenom bori, da bi rešila roko poškodovanega mladeniča. Čeprav je zdravljenje uspešno, se uprava odloči Bahar začasno odstaviti z dela. Serenina nosečnost še poglobi spor z njeno družino, Rengin pa povabi Nevro, naj se preseli k njej. Bahar v strahu, da bi izgubila Evrena, končno prizna, da ga ljubi.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija