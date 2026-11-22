Ponovni utrip , Bahar
Ko Timurjeva zaročenka razkrije, da je Baharina družinska hiša zdaj v njeni lasti, se večer spoznavanja družin sprevrže v velik škandal. Razkritje, da je hišo kupila Rengin, znova odpre dolgo pritajene skrivnosti in stare rane. Novica o Serenini nosečnosti tako močno pretrese njenega očeta Rizo, da doživi srčni infarkt, Bahar in Timur pa se v bolnišnici borita za njegovo življenje. Bahar jezo strese na Rengin, medtem ko ji Evren stoji ob strani.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija