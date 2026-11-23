Ponovni utrip , Bahar
Ko Bahar jezna uničuje po hiši, ki jo je kupila Rengin, konča na policiji. Rengin dogodek izkoristi, da bi Bahar odstranila iz bolnišnice. Evren ji na policijski postaji stoji ob strani, zaradi česar se napetosti med njim in Timurjem še stopnjujejo. Uras se zaradi jeze na očeta oddalji od družine. Seren medtem ne želi prekiniti nosečnosti, Nevra pa jo zaradi finančnih težav in skrbi za njeno prihodnost skuša prepričati, naj si premisli.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija