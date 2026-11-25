Ponovni utrip S01 63680937 2024 Sezona: Sezona 1

Evren je ranjen v strelskem napadu, ko skuša zaščititi mladeniča. Bahar mu končno prizna, da ga ljubi, Timur pa ga z operacijo reši in Evren preživi. Nato pa Sureyya Bahar razkrije, da sta bila z Evrenom v preteklosti v zvezi. Razočarana in prizadeta Bahar, ki so jo začasno odstavili z dela, ima občutek, da je bila znova izdana. Ob materini podpori se odloči boriti za svoje pravice. Timur izjavi, da bo storil vse, da bi Bahar znova osvojil.