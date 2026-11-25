Ponovni utrip , Bahar
Evren je ranjen v strelskem napadu, ko skuša zaščititi mladeniča. Bahar mu končno prizna, da ga ljubi, Timur pa ga z operacijo reši in Evren preživi. Nato pa Sureyya Bahar razkrije, da sta bila z Evrenom v preteklosti v zvezi. Razočarana in prizadeta Bahar, ki so jo začasno odstavili z dela, ima občutek, da je bila znova izdana. Ob materini podpori se odloči boriti za svoje pravice. Timur izjavi, da bo storil vse, da bi Bahar znova osvojil.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija