Ponovni utrip , Bahar
Ker je bila Bahar neupravičeno odstranjena z delovnega mesta, Sureyyo prijavi predsedniku ustanove. Pojav Cema zamaje skrite družinske vezi. Umay se odloči živeti pri Timurju, praznovanje, ki ga pripravi Rengin, pa še dodatno zaostri napetosti med družinama. Fusun z opozorilom glede financ prisili mladi par k razmisleku o njuni prihodnosti. Bahar skrivaj posname pogovor s Sureyyo in upa, da se bo lahko vrnila na svoje delovno mesto.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija