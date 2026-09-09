Poroka na prvi pogled: Avstralija - Sezona 13 - 34. oddaja

Poroka na prvi pogled: Avstralija , Married at First Sight
Po zadnji ceremoniji odločitev strokovnjaki pare postavijo pred najtežjo preizkušnjo doslej. Pred zaobljubami se srečajo z alternativnimi partnerji, kar pri nekaterih prebudi nove dvome, pri drugih pa potrdi njihova čustva. Medtem ko Alissa in David ter Gia in Scott razmišljajo o prihodnosti svoje zveze, bodo iskreni pogovori pokazali, kateri odnosi so pripravljeni na zadnji korak eksperimenta.Prikaži več
Sezona 13Poroka na prvi pogled: Avstralija je ljubezenski eksperiment, v katerem samski usodni »da« izrečejo popolnim neznancem. Po poroki jih čakajo medeni tedni, skupno življenje in čustvene preizkušnje, ki pokažejo, ali se lahko iz prvega srečanja rodi prava ljubezen.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
Po večerji - S13Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija