Poroka na prvi pogled: Avstralija - Sezona 13 - 35. oddaja

Poroka na prvi pogled: Avstralija , Married at First Sight
Po zadnji preizkušnji pare čaka še ogled posnetkov, ki razkrijejo, kako so se v resnici vedli z alternativnimi partnerji. Medtem ko nekateri dobijo potrditev, da so na pravi poti, pri Alissi in Davidu ter Bec in Dannyju znova izbruhnejo napetosti. Gia in Scott se znajdeta pred najtežjo odločitvijo doslej, zadnji dnevi eksperimenta pa prinesejo nove dvome in boleča spoznanja.Prikaži več
Sezona 13Poroka na prvi pogled: Avstralija je ljubezenski eksperiment, v katerem samski usodni »da« izrečejo popolnim neznancem. Po poroki jih čakajo medeni tedni, skupno življenje in čustvene preizkušnje, ki pokažejo, ali se lahko iz prvega srečanja rodi prava ljubezen.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
Po večerji - S13Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija