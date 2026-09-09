Poroka na prvi pogled: Avstralija - Sezona 13 - 38. oddaja

Poroka na prvi pogled: Avstralija , Married at First Sight
Nekdanji pari se znova srečajo na težko pričakovanem srečanju, kjer bodo po mesecih prvič odprli stare rane in poiskali odgovore na neizrečena vprašanja. Medtem ko nekateri razkrijejo, kako se je njihova zgodba razvijala po eksperimentu, drugi obračunajo z bolečimi razhodi. Ko na dan pridejo govorice o novih sporočilih med nekdanjima tekmovalcema, večer hitro preraste v burna soočenja, ki bodo znova razdelila skupino.Prikaži več
Sezona 13Poroka na prvi pogled: Avstralija je ljubezenski eksperiment, v katerem samski usodni »da« izrečejo popolnim neznancem. Po poroki jih čakajo medeni tedni, skupno življenje in čustvene preizkušnje, ki pokažejo, ali se lahko iz prvega srečanja rodi prava ljubezen.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
Po večerji - S13Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija