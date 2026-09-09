Poroka na prvi pogled: Avstralija - Sezona 13 - 39. oddaja

Poroka na prvi pogled: Avstralija , Married at First Sight
Na sklepnem srečanju se pari še zadnjič ozrejo na svojo pot skozi ljubezenski eksperiment. Ob nepozabnih posnetkih znova privrejo na dan močna čustva, neizrečene besede in odprta vprašanja. Strokovnjaki od tekmovalcev zahtevajo iskrene odgovore, nekateri se soočijo s svojimi napakami, drugi pa prvič vidijo posnetke, ki povsem spremenijo njihov pogled na pretekle dogodke.Prikaži več
Sezona 13Poroka na prvi pogled: Avstralija je ljubezenski eksperiment, v katerem samski usodni »da« izrečejo popolnim neznancem. Po poroki jih čakajo medeni tedni, skupno življenje in čustvene preizkušnje, ki pokažejo, ali se lahko iz prvega srečanja rodi prava ljubezen.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
Po večerji - S13Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
1:33:26
39. oddaja
Na sklepnem srečanju se pari še zadnjič ozrejo na svojo pot skozi ljubezenski eksperiment. Ob nepozabnih posnetkih znova privrejo na dan močna čustva, neizrečene besede in odprta vprašanja. Strokovnjaki od tekmovalcev zahtevajo iskrene odgovore, nekateri se soočijo s svojimi napakami, drugi pa prvič vidijo posnetke, ki povsem spremenijo njihov pogled na pretekle dogodke.
1:24:24
38. oddaja
Nekdanji pari se znova srečajo na težko pričakovanem srečanju, kjer bodo po mesecih prvič odprli stare rane in poiskali odgovore na neizrečena vprašanja. Medtem ko nekateri razkrijejo, kako se je njihova zgodba razvijala po eksperimentu, drugi obračunajo z bolečimi razhodi. Ko na dan pridejo govorice o novih sporočilih med nekdanjima tekmovalcema, večer hitro preraste v burna soočenja, ki bodo znova razdelila skupino.
1:25:54
37. oddaja
Po treh mesecih se ljubezenski eksperiment bliža koncu. Pred pari je najtežja odločitev doslej – zaključne zaobljube. Nekateri pari verjamejo, da so našli pravo ljubezen, drugi se še vedno spopadajo z dvomi in ranami iz preteklosti. Kdo bo skupaj stopil v resnično življenje in kdo se bo odločil obrniti nov list?
1:16:36
36. oddaja
Na zadnji skupni večerji pred zaobljubami se pari še zadnjič zberejo za isto mizo. Medtem ko dva para z optimizmom zreta v skupno prihodnost, se Alissa in David trudita rešiti odnos po burnem prepiru. Bec in Danny nista več povsem na isti valovni dolžini, Scott in Gia pa se soočita s pogovorom, ki bo dokončno razkril, ali ima njuna ljubezen še prihodnost.
1:02:24
35. oddaja
Po zadnji preizkušnji pare čaka še ogled posnetkov, ki razkrijejo, kako so se v resnici vedli z alternativnimi partnerji. Medtem ko nekateri dobijo potrditev, da so na pravi poti, pri Alissi in Davidu ter Bec in Dannyju znova izbruhnejo napetosti. Gia in Scott se znajdeta pred najtežjo odločitvijo doslej, zadnji dnevi eksperimenta pa prinesejo nove dvome in boleča spoznanja.
1:11:17
34. oddaja
Po zadnji ceremoniji odločitev strokovnjaki pare postavijo pred najtežjo preizkušnjo doslej. Pred zaobljubami se srečajo z alternativnimi partnerji, kar pri nekaterih prebudi nove dvome, pri drugih pa potrdi njihova čustva. Medtem ko Alissa in David ter Gia in Scott razmišljajo o prihodnosti svoje zveze, bodo iskreni pogovori pokazali, kateri odnosi so pripravljeni na zadnji korak eksperimenta.
1:13:36
33. oddaja
Na zadnji ceremoniji odločitev pari še zadnjič sedejo pred strokovnjake, preden jih čakajo zaobljube. Dva para potrdita, da je njun odnos vse močnejši, nekateri pa skušajo razrešiti dvome o skupni prihodnosti. Medtem Gia in Scott odkrito spregovorita o svojih čustvih, za enega od parov pa se ljubezenski eksperiment čustveno konča.
1:03:40
32. oddaja
Pari se znova srečajo na predzadnji skupni večerji, kjer postane jasno, kako zelo jih je zaznamovalo življenje zunaj eksperimenta. Medtem ko dva para prihajata bolj povezana kot kdaj koli prej, se Alissa in David ter Bec in Danny soočijo z neprijetnimi vprašanji o skupni prihodnosti. Večer razkrije, kateri pari so pripravljeni na zadnjo stopnico eksperimenta.
1:05:30
31. oddaja
Teden obiskov na domu se nadaljuje, vsakdanje življenje pa pare postavlja pred nove preizkušnje. Alissa se znajde razpeta med prihodnostjo z Davidom in pričakovanji svoje družine. Bec je prepričana, da je njun odnos z Dannyjem na pravi poti, dokler neprimerna opazka ne sproži novega spora.
1:07:10
30. oddaja
Začne se teden obiskov na domu, ko pari prvič stopijo v vsakdanje življenje svojih partnerjev. Stella od Filipa pričakuje dokaz njegove predanosti, Gia in Scott pa se soočita z iskrenimi mnenji družine in prijateljev. Ob soočenju z resničnim življenjem se bo moral eden od parov vprašati, ali ima njun odnos prihodnost tudi zunaj eksperimenta.
1:03:09
29. oddaja
Na tokratni ceremoniji odločitev pari obračunajo s posledicami spornih sporočil in dolgotrajnih zamer. Gia in Scott se trudita zaščititi svoj odnos pred vse večjimi pritiski, Bec in Danny pa odkrito spregovorita o svojih čustvih. Med iskrenimi izpovedmi in težkimi odločitvami največji pretres povzroči Sam z nepričakovano odločitvijo ...
1:01:41
28. oddaja
Skupna večerja se začne v znamenju spornih sporočil, ki znova razburkajo odnose med pari. Alissa od Bec zahteva pojasnila, njen poskus opravičila pa sproži nov val obtoževanj. Sam in Chris prvič javno razkrijeta razpoke v svojem odnosu, vrnitev Gie in Scotta pa znova razplamti stare zamere.
1:06:00
27. oddaja
Teden iskrenosti razkrije nove razpoke v odnosih. Alissa izve resnico o spornih sporočilih, Sam in Chris se prvič resneje spreta zaradi različnih pogledov na prihodnost, Bec pa preseneti Dannyjeva iskrenost. Anonimna pisma razkrijejo mnenja drugih parov, kritika pa še posebej močno odmeva pri Gii in Scottu, ki sprejmeta nepričakovano odločitev.
1:02:47
26. oddaja
Začne se teden iskrenih povratnih informacij, v katerem bodo pari zamenjali partnerje za odkrit pogovor o svojih odnosih. Medtem ko nekateri dobijo dragocene nasvete, drugi naletijo na neprijetna razkritja. Ko se Bec sooči z Davidom, na plano pride resnica o spornih sporočilih, kar znova zamaje zaupanje in napove nov val napetosti med pari.
1:19:19
25. oddaja
Na peti ceremoniji odločitev nekateri pari razkrijejo, da so njihove vezi vse močnejše, drugi pa se znova znajdejo v središču burnih sporov. Bec preseneti Dannyja z izpovedjo, Sam in Chris naredita pomemben korak naprej, nato pa nepričakovana razkritja in sporočila, ki pridejo na dan, povsem spremenijo vzdušje.
1:07:11
24. oddaja
Po burnem oddihu se pari znova srečajo na skupni večerji, kjer stare zamere še zdaleč niso pozabljene. Vsi se sprašujejo, ali se bosta Bec in Danny sploh vrnila med skupino. Sam in Chris medtem praznujeta pomemben korak v svojem odnosu, večer pa kmalu zaznamujejo novi obračuni, razpadla prijateljstva in spori, ki pare razdelijo bolj kot kadar koli prej.
1:06:29
23. oddaja
Oddih za pare se nadaljuje v znamenju vse večjih napetosti. Rachel se po dogodkih prejšnjega večera težko otrese razočaranja, Bec pa ima občutek, da so se vsi obrnili proti njej. Poskus sprave hitro propade, ko se v spor vključita še Gia in Juliette, večerno druženje pa preraste v burno soočenje, zaradi katerega eden od parov sprejme nepričakovano odločitev.
1:11:46
22. oddaja
Oddih za pare prinese romantične trenutke in pomembne mejnike v odnosih, a mir ne traja dolgo. Nepremišljena šala, ki jo izreče Bec, prizadene Rachel in sproži nov val napetosti med pari. Dekliški večer razkrije različne poglede na nastali spor, pogovor med dvema paroma pa pokaže, da bo iskreno opravičilo morda premalo za pomiritev razmer.
1:12:12
21. oddaja
Na četrti ceremoniji odločitev tudi novi pari prvič odločajo o prihodnosti svojega zakona. Rachel in Steven sta vse bolj povezana, Stella in Filip se soočita z novim korakom v odnosu, Gia in Scott pa skušata pustiti preteklost za seboj. Stephanie odkrito spregovori o Tysonovem vedenju, kar povzroči burno reakcijo in pretrese celotno ceremonijo.
1:04:31
20. oddaja
Na četrti skupni večerji si Bec obljubi, da se bo izognila novim sporom, a govorice hitro poskrbijo za novo napetost. Chris z drugimi pari deli pomembno novico, ki ne naleti na enako navdušenje pri vseh. Juliette in Joel prispeta skupaj, toda ko med večerjo zaokrožijo neprijetne govorice o njegovem vedenju, se znajdeta v središču burnega obračuna.
1:07:32
19. oddaja
Teden obiskov družine in prijateljev prinese iskrena mnenja, ki zamajejo marsikateri odnos. Gia in Scott skušata razčistiti nedavne nesporazume, medtem ko nekateri prisluhnejo nasvetom svojih najbližjih. Stephanie in Tyson znova odpreta stara nesoglasja, Juliette in Joel pa se znajdeta pred prelomnim trenutkom.
1:06:28
18. oddaja
Pari se vrnejo v stanovanja, kjer jih čakajo novi izzivi. Trije novi pari začenjajo skupno življenje, Bec in Danny skušata znova zgraditi zaupanje, Juliette in Joel pa se vse bolj oddaljujeta. Teden obiskov družine in prijateljev prinese iskrene pogovore, neprijetna vprašanja in nepričakovane zaplete, ki bodo nekatere odnose še utrdili, druge pa postavili na resno preizkušnjo.
1:20:04
17. oddaja
Na tretji ceremoniji odločitev pari obračunajo s posledicami burne skupne večerje. Stephanie in Tyson se soočita z vprašanjem, ali sta sploh kompatibilna, Mel in Luke sprejmeta pomembno odločitev o svojem odnosu, Juliette in Joel pa odkrito spregovorita o privlačnosti. Iskreni pogovori in težke odločitve bodo znova zamajali več zakonov.
1:03:35
16. oddaja
Na skupno večerjo prihajajo trije novi pari, vendar vzdušje še zdaleč ni sproščeno. Po burnem prejšnjem srečanju Bec želi enkrat za vselej razčistiti obtožbe na Dannyjev račun, Alissa in David pa sta odločena, da se ne bosta znova zapletla v spore. Med starimi zamerami, novimi obrazi in nepričakovanimi srečanji je vse pripravljeno na še en napet večer.
1:13:56
15. oddaja
Po nerodnem začetku Juliette in Joel skušata pustiti poročni dan za seboj in se odpravita na medene tedne. Stephanie in Tyson ugotovita, da imata različne poglede na prihodnost. Preostali pari obeležijo prvo mesečnico zakona, v eksperiment pa vstopi še zadnji par. Čeprav med njima takoj preskočijo iskrice, nepričakovano razkritje postavi njuno prihodnost pod vprašaj.
1:14:01
14. oddaja
V eksperiment vstopata še dva nova para. Stephanie in Tyson že na poročni dan odkrijeta, da imata različne poglede na partnerske vloge in skupno prihodnost. Juliette sprva očara sproščeni Joel, a njegovo vedenje na slavju vzbudi prve dvome. Med novimi začetki in neprijetnimi vprašanji se pokaže, da ljubezen tudi tokrat ne bo brez preizkušenj.
1:18:34
13. oddaja
Druga ceremonija odločitev prinese odgovore po burnem dogajanju na skupni večerji. Medtem ko nekateri pari utrjujejo svoje odnose, se Bec in Danny znova soočita z neprijetnimi obtožbami. Rebecca in Steve iskreno spregovorita o prihodnosti svojega zakona, zadnji obračun med Brook in strokovnjaki pa poskrbi za čustven zaključek večera.
1:12:27
12. oddaja
Druga skupna večerja prinese nepričakovano vrnitev, ki znova razplamti stare spore in zamaje odnose med pari. Medtem ko dva para uživata v novih iskricah, Rebecca in Steve vse težje najdeta skupni jezik. Ko večer preseka neprijetna obtožba na Dannyjev račun, se dvomi in čustva hitro razplamtijo, razplet pa bo zaznamoval nadaljevanje eksperimenta.
1:06:53
11. oddaja
Teden intimnosti prinese nove preizkušnje in močna čustva. Medtem ko se dva para ob skupnih nalogah še bolj zbližata, se Rebecca in Steve znajdeta na robu prepada, Rachel in Steven pa iščeta pot nazaj drug do drugega. Ob koncu tedna enega od parov čaka odločitev, ki bo pretresla celoten eksperiment.
1:09:29
10. oddaja
Po burni ceremoniji odločitev se začne teden intimnosti, ki bo pare spodbudil, da se še bolj odprejo drug drugemu. Medtem ko nekateri ob novih nalogah znova zanetijo iskrice, se drugi soočijo z bolečimi priznanji. Dva para se znajdeta pred zahtevno preizkušnjo, Julia in Grayson pa se sprašujeta, ali sta pripravljena narediti naslednji korak.
1:17:54
9. oddaja
Na prvi ceremoniji odločitev pari iskreno spregovorijo o prvih tednih skupnega življenja. Medtem ko nekateri z veseljem priznajo, da so se zbližali, drugi razkrivajo dvome, razočaranja in različna pričakovanja. Mel in Luke se znajdeta na razpotju, napetost enega para pa nepričakovano preraste v vroč obračun pred strokovnjaki.
1:09:35
8. oddaja
Teden razkritij se nadaljuje z novimi izzivi, ki pare silijo v popolno iskrenost. Medtem ko se nekateri ob težkih pogovorih še bolj zbližajo, drugi odkrijejo neprijetne resnice, ki zamajejo njihovo zaupanje. Skupinska naloga razkrije različne poglede na partnerje, iskrena mnenja drugih parov pa nepričakovano postavijo na preizkušnjo še en zakon.
1:16:29
7. oddaja
Mladoporočenci se vselijo v skupna stanovanja, kjer se začne prava preizkušnja vsakdanjega življenja. Strokovnjaki uvedejo teden razkritij, v katerem bodo novi izzivi razgalili skrite plati njihovih odnosov. Medtem ko nekateri pari ob iskrenih pogovorih najdejo še več zaupanja, bodo druga razkritja odprla stare rane in postavila pod vprašaj prihodnost nekaterih zakonov.
1:11:17
6. oddaja
Po medenih tednih se pari prvič zberejo na skupni večerji. Nekateri sijejo od sreče, medtem ko drugi skušajo pozabiti na napete trenutke z medenih tednov. Ko se znova srečata Bec in Gia, stare zamere znova privrejo na dan, večer pa razkrije ljubosumje, tekmovalnost in prve razpoke med pari.
1:10:56
5. oddaja
Pred oltar stopita še zadnja para in ljubezenski eksperiment je dokončno v polnem teku. Stella in Filip se hitro povežeta ob podobnih življenjskih vrednotah, a njeno spremstvo podvomi o njegovih namenih. Julia pa do zadnjega ne ve, ali jo pred oltarjem čaka ženin ali nevesta. Med romantičnimi trenutki se pojavijo tudi prva razočaranja in nepričakovani zapleti.
1:09:34
4. oddaja
Medeni tedni prinesejo tako romantične trenutke kot prve resne preizkušnje. Gia in Scott se vse bolj zbližujeta, Chris pa pride do presenetljivega spoznanja. Rachel in Steven se zapleteta v boleč nesporazum, Mel in Luke pa še vedno iščeta skupni jezik. Medtem v eksperiment vstopita Rebecca in Steve, ki že ob prvem srečanju začutita posebno povezanost.
1:18:03
3. oddaja
Medeni tedni razkrijejo prve velike razlike med pari. Medtem ko se Gia in Scott vse bolj zbližujeta, Mel in Luke nikakor ne najdeta skupnega jezika. V eksperiment vstopita še dva nova para – samozavestna Bec in uglajeni Danny ter Chris in manekenka Brook. Prvi vtisi zanetijo iskrice, a tudi neprijetna presenečenja.
1:13:41
2. oddaja
Mladoporočenci odpotujejo na medene tedne, kjer bodo prve skupne dni zaznamovali romantični trenutki in iskreni pogovori. Medtem pred oltar stopita še Mel in Luke, a na poroki pride do nepričakovanega zapleta. Gia in Scott se takoj močno povežeta, vendar nevesta skriva pomembno skrivnost, ki lahko njun novi zakon postavi na preizkušnjo.
1:33:12
1. oddaja
Ljubezenski eksperiment se začne z dekliščino in fantovščino, kjer prvi pogovori razkrijejo različna pričakovanja in zanetijo tudi prvi spor. Pred oltar nato stopita Rachel in Steven, ki kljub začetni zadregi hitro najdeta skupni jezik. Povsem drugače se začne zakon Alisse in Davida. Bo iskreno opravičilo dovolj, da bosta zakonca obrnila nov list?