Poroka na prvi pogled: Avstralija - Po večerji - S13 - 8. oddaja

1. oddaja

Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. V prvi oddaji se pogovor dotakne odmevne novice o nosečnosti, razjasni govorice in razkrije, kaj se je v resnici dogajalo, ko kamere niso snemale.