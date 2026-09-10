Poroka na prvi pogled: Avstralija - Po večerji - S13 - 7. oddaja

Poroka na prvi pogled: Avstralija , Married at First Sight
Po številnih izogibanjih Gia končno sede pred kamere in odkrito spregovori o dogajanju v eksperimentu. Scott predstavi svojo plat njunega razhoda, Giin alternativni partner James pa razkrije nove podrobnosti, ki mečejo drugačno luč na njun odnos. Stella in Filip pa se ozreta na burne dogodke sezone.Prikaži več
Sezona 13Poroka na prvi pogled: Avstralija je ljubezenski eksperiment, v katerem samski usodni »da« izrečejo popolnim neznancem. Po poroki jih čakajo medeni tedni, skupno življenje in čustvene preizkušnje, ki pokažejo, ali se lahko iz prvega srečanja rodi prava ljubezen.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
Po večerji - S13Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
51:45
10. oddaja
Čeprav je eksperiment končan, se napetosti nadaljujejo tudi zunaj njega. Nekateri tekmovalci se znova zberejo, da razčistijo odprta vprašanja. Spori, ki so se preselili na družbena omrežja, znova izbruhnejo, Chris in Scott se ostro soočita, Danny in Bec pa odpreta temo njegovih odmevnih izjav.
53:57
9. oddaja
Po zaključnih zaobljubah in ponovnem srečanju se razkrivajo še zadnje neznane podrobnosti eksperimenta. Doslej nepredvajeni posnetki pokažejo novo plat Dannyja, Rachel in Steven se soočita z bolečim razhodom, Bec spregovori o nepričakovanem razočaranju, Stephanie in Bec zgladita spor, Stella in Filip pa delita veselo novico.
49:07
8. oddaja
Gia prvič brez zadržkov predstavi svojo plat zgodbe v necenzuriranem intervjuju. Razkrije tudi dele pogovora, ki jih gledalci v oddaji niso videli, ter ponudi nov pogled na najbolj odmevne dogodke eksperimenta. Ekskluzivni posnetki razkrivajo dodatne podrobnosti in osvetlijo vprašanja, ki so po sezoni ostala brez odgovorov.
54:39
7. oddaja
Po številnih izogibanjih Gia končno sede pred kamere in odkrito spregovori o dogajanju v eksperimentu. Scott predstavi svojo plat njunega razhoda, Giin alternativni partner James pa razkrije nove podrobnosti, ki mečejo drugačno luč na njun odnos. Stella in Filip pa se ozreta na burne dogodke sezone.
47:21
6. oddaja
Po domačih obiskih čustva dosežejo vrelišče. David iskreno spregovori o težavah v odnosu z Alisso, Bec in Danny pa ob doslej nepredvajanih posnetkih razkrijeta, kaj se je v resnici dogajalo med njunim odmevnim sporom. Chris in Sam po razhodu predstavita vsak svojo plat zgodbe, posebni gostji pa analizirata največji spor sezone.
47:19
5. oddaja
Doslej nepredvajeni posnetki osvetlijo eno najbolj odmevnih zgodb eksperimenta. Voditelji razčlenijo afero s posnetki zaslona ter razkrijejo ozadje domnevnih manipulacij. Sam spregovori o napetostih s Chrisom, Scott in Stella pa analizirata razpoke v odnosu med Gio in Scottom ter ponudita nov pogled na dogajanje.
40:27
4. oddaja
Napetosti med tekmovalci se še zdaleč niso polegle. Rachel in Steven se znova soočita z Bec zaradi odmevnega spora, doslej nepredvajeni posnetki pa razkrijejo nove podrobnosti dogajanja. Scott in Danny odkrito spregovorita o razpadu prijateljstva, medtem ko vse večje napetosti med njunima ženama še dodatno zaostrijo odnose.
44:01
3. oddaja
Drama se nadaljuje, saj se razkrivajo nove plati najbolj napetih odnosov. Voditelji odkrito analizirajo dogajanje v eksperimentu. Juliette se sooči z odzivi na svoje vedenje in burno razmerje z Joelom, Stephanie spregovori o bližini s Tysonom, Julia in Grayson pa znova sedeta skupaj ter osvetlita svojo zgodbo.
41:27
2. oddaja
V tokratni oddaji se razgrete strasti še niso polegle. Bec se sooči z vprašanji o svojem burnem vedenju in sporu z Gio, Tyson spregovori o svojih spornih pogledih ter odmevnem prihodu v eksperiment, Rebecca pa iskreno pogleda na vzpone in padce razmerja s Stevom. Zakulisni pogovor razkrije nove podrobnosti in drugačen pogled na dogajanje.
43:02
1. oddaja
Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. V prvi oddaji se pogovor dotakne odmevne novice o nosečnosti, razjasni govorice in razkrije, kaj se je v resnici dogajalo, ko kamere niso snemale.