Portugalska liga Betclic - 7. krog , Liga Portugal Betclic

Portugalska liga Betclic - 7. krog

2026/2027 Epizoda 0

20. 9. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za derbi 7. kroga portugalske lige. Srečala sta se Porto in Benfica ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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