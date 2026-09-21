Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
Portugalska liga Betclic - 7. krog

Portugalska liga Betclic - 7. krog , Liga Portugal Betclic

2026/2027 Epizoda 0

20. 9. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za derbi 7. kroga portugalske lige. Srečala sta se Porto in Benfica ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

Prikaži več

  • 2026/2027

  • Napovednik

Podobne vsebine

UEFA Liga prvakov - 1. krog
UEFA Superpokal
Portugalska liga Betclic - 4. krog
Nemški pokal - 1. krog
Portugalska liga Betlic - 5. krog
PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov
Portugalska liga Betclic - 6. krog
3. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov
2. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov
Magazin Lige prvakov
Liga narodov
Pokal CEV
EHF Liga prvakov - skupinski del
Porto - Benfica
Prikaži več

  • 2026/2027

  • Napovednik