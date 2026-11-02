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Portugalska liga Betclic - 10. krog

Portugalska liga Betclic - 10. krog ,

2026/2027 Epizoda 0

31. 10. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za 10. kroga portugalske lige. Srečala sta se Porto in Estoril ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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Porto - Estoril
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