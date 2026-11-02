Portugalska liga Betclic - 10. krog
Portugalska liga Betclic - 10. krog ,
31. 10. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za 10. kroga portugalske lige. Srečala sta se Porto in Estoril ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 10. krogV 10. krogu portugalske lige Betclic bo Porto gostil Estoril, Benfica pa se bo pred domačimi navijači pomerila z Alverco. Gostujoči ekipi bosta skušali prekrižati načrte portugalskima velikanoma in osvojiti dragocene točke. Bosta favorita upravičila pričakovanja ali nas čaka presenečenje?Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska