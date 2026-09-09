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Portugalska liga Betlic - 5. krog

Portugalska liga Betlic - 5. krog , Liga Portugal Betclic

2026/2027 Epizoda 0

4. 9. 2026 - Nogometni petek je bil rezerviran za obračun 5. kroga portugalske lige. V Portu sta se srečala Porto in Moreirense ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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