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Portugalska liga Betclic - 10. krog

Portugalska liga Betclic - 10. krog

2026 Št. epizod: 1

V 10. krogu portugalske lige Betclic bo Porto gostil Estoril, Benfica pa se bo pred domačimi navijači pomerila z Alverco. Gostujoči ekipi bosta skušali prekrižati načrte portugalskima velikanoma in osvojiti dragocene točke. Bosta favorita upravičila pričakovanja ali nas čaka presenečenje?

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Tekmovanje Šport
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Porto - Estoril
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