Portugalska liga Betclic - 10. krog
Portugalska liga Betclic - 10. krog
V 10. krogu portugalske lige Betclic bo Porto gostil Estoril, Benfica pa se bo pred domačimi navijači pomerila z Alverco. Gostujoči ekipi bosta skušali prekrižati načrte portugalskima velikanoma in osvojiti dragocene točke. Bosta favorita upravičila pričakovanja ali nas čaka presenečenje?Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 10. krogV 10. krogu portugalske lige Betclic bo Porto gostil Estoril, Benfica pa se bo pred domačimi navijači pomerila z Alverco. Gostujoči ekipi bosta skušali prekrižati načrte portugalskima velikanoma in osvojiti dragocene točke. Bosta favorita upravičila pričakovanja ali nas čaka presenečenje?Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska