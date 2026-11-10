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Portugalska liga Betclic - 11. krog

Portugalska liga Betclic - 11. krog , Liga Portugal Betclic

2026 Št. epizod: 3 Št. sezon: 2

11. krog portugalske lige Betclic prinaša nove preizkušnje za nogometne velikane! Benfica se odpravlja k Estreli Amadori, Sporting pa bo pred domačimi navijači gostil Moreirense. Kdo bo upravičil vlogo favorita in kdo bo tekmecem prekrižal načrte v boju za pomembne prvenstvene točke?

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Tekmovanje Šport
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  • 2026/2027

  • Napovednik

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