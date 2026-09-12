Portugalska liga Betclic - 6. krog
Portugalska liga Betclic - 6. krog , Liga Portugal Betclic
V 6. krogu portugalske lige Betclic se bodo pomerili Casa Pia in Porto ter Famalicão in Sporting. Spremljajte boj za pomembne prvenstvene točke in vrhunski portugalski nogomet na VOYO.Prikaži več
NapovednikPortugalska liga Betclic - 6. krogV 6. krogu portugalske lige Betclic se bodo pomerili Casa Pia in Porto ter Famalicão in Sporting. Spremljajte boj za pomembne prvenstvene točke in vrhunski portugalski nogomet na VOYO.Žanr: športDržava: Portugalska