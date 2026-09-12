Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog

Portugalska liga Betclic - 6. krog

Portugalska liga Betclic - 6. krog , Liga Portugal Betclic

2026 Št. epizod: 1

V 6. krogu portugalske lige Betclic se bodo pomerili Casa Pia in Porto ter Famalicão in Sporting. Spremljajte boj za pomembne prvenstvene točke in vrhunski portugalski nogomet na VOYO.

Prikaži več
Tekmovanje Šport
Napovedniki

  • Napovednik

Podobne vsebine

MasterChef Slovenija
Kdo je samski?
Božične slaščice
Otok ljubezni
Zmenek za starše
Ljubezenski trikotnik
IQ 160
Otok hudih tipov: Avstralija
Sanjski moški Avstralija
Krudovi 2
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sanjski moški Hrvaške
Gajin svet 2
Naj zasije sreča
Zlati sanjski moški: Avstralija

Napovedniki

Napovednik: Portugalska liga Betclic
Prikaži več

  • Napovednik