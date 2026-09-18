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Portugalska liga Betclic - 7. krog

Portugalska liga Betclic - 7. krog , Liga Portugal Betclic

2026 Št. epizod: 0

7. krog portugalske lige Betclic prinaša dva zanimiva obračuna. Sporting bo pred domačimi navijači pričakal Arouco, vrhunec kroga pa bo veliki portugalski derbi med Portom in Benfico. Boj za pomembne prvenstvene točke obeta napet nogometni konec tedna.

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Tekmovanje Šport
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