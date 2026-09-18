Portugalska liga Betclic - 7. krog
Portugalska liga Betclic - 7. krog , Liga Portugal Betclic
7. krog portugalske lige Betclic prinaša dva zanimiva obračuna. Sporting bo pred domačimi navijači pričakal Arouco, vrhunec kroga pa bo veliki portugalski derbi med Portom in Benfico. Boj za pomembne prvenstvene točke obeta napet nogometni konec tedna.Prikaži več
NapovednikPortugalska liga Betclic - 7. krog7. krog portugalske lige Betclic prinaša dva zanimiva obračuna. Sporting bo pred domačimi navijači pričakal Arouco, vrhunec kroga pa bo veliki portugalski derbi med Portom in Benfico. Boj za pomembne prvenstvene točke obeta napet nogometni konec tedna.Žanr: športDržava: Portugalska