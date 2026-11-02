Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog

Portugalska liga Betclic - 8. krog

Portugalska liga Betclic - 8. krog , Liga Portugal Betclic

2026 Št. epizod: 3

V 8. krogu portugalske lige Betclic nas čaka obračun Brage in Sportinga, Porto pa bo gostoval pri Marítimu, Kdo bo izkoristil svojo priložnost in osvojil dragocene točke v boju za vrh lestvice? Obetajo se dvoboji, ki jih ne gre zamuditi!

Prikaži več
Tekmovanje Šport
Nadaljuj
Predvajaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • 2026/2027

Podobne vsebine

Portugalska liga Betclic - 4. krog
Portugalska liga Betclic - 7. krog
Portugalska liga Betlic - 5. krog
UEFA Liga prvakov - 1. krog
Portugalska liga Betclic - 10. krog
UEFA Liga prvakov - 3. krog
Nemški pokal - 2. krog
Nemški pokal - 1. krog
UEFA Liga prvakov - 2. krog
Portugalska liga Betclic - 9. krog
PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov
UEFA Superpokal
3. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov
2. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov
Portugalska liga Betclic - 6. krog
Oglas