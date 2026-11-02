Portugalska liga Betclic - 9. krog
Portugalska liga Betclic - 9. krog
Na sporedu je 9. krog portugalske lige Betclic, ki prinaša nove preizkušnje v boju za prvenstvene točke. Favoriti bodo skušali upravičiti svoj sloves, njihovi tekmeci pa iščejo priložnost za presenečenje in vzpon po lestvici. Obetajo se napeti obračuni in nogomet po portugalskem receptu!Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 9. krogNa sporedu je 9. krog portugalske lige Betclic, ki prinaša nove preizkušnje v boju za prvenstvene točke. Favoriti bodo skušali upravičiti svoj sloves, njihovi tekmeci pa iščejo priložnost za presenečenje in vzpon po lestvici. Obetajo se napeti obračuni in nogomet po portugalskem receptu!Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska