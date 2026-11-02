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Portugalska liga Betclic - 9. krog

Portugalska liga Betclic - 9. krog

2026 Št. epizod: 1

Na sporedu je 9. krog portugalske lige Betclic, ki prinaša nove preizkušnje v boju za prvenstvene točke. Favoriti bodo skušali upravičiti svoj sloves, njihovi tekmeci pa iščejo priložnost za presenečenje in vzpon po lestvici. Obetajo se napeti obračuni in nogomet po portugalskem receptu!

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Tekmovanje Šport
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