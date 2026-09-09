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Portugalska liga Betlic - 5. krog

Portugalska liga Betlic - 5. krog , Liga Portugal Betclic

2026 Št. epizod: 3 Št. sezon: 2

V 5. krogu portugalskega prvenstva se boj za pomembne točke nadaljuje. Porto pričakuje Moreirense, Benfica gostuje pri Marítimu, Sporting pa se bo pred domačimi navijači pomeril z Nacionalom.

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Tekmovanje Šport
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