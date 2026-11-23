2003 IMDb: 7.5 2 h 9 min

Bliža se božič in ostareli rocker Billy Mack načrtuje veliki povratek na glasbeno sceno. S tem namenom posname božično pesem, vendar pohod na glasbene lestvice ne bo enostaven, saj mora tekmovati z veliko bolj priljubljeno fantovsko skupino. Medtem se novi britanski premier zagleda v svojo privlačno pomočnico, vendar je zelo neroden pri izražanju svojih čustev. Premierova sestra Karen ima zakonsko krizo, obenem pa pomaga prijatelju Danielu, ki je pravkar izgubil ženo in ostal sam s posvojenim sinom. To pa niso vse zgodbe, ki se v tem filmu prepletajo.

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