Prekrokana noč 2

Stu se bo poročil s svojo tajsko zaročenko, zato Phila, Douga in Alana povabi na poroko. Pred slovesnostjo v razkošnem letovišču si fantje skupaj z Edovim bodočim svakom Teddyjem privoščijo nepozabno fantovščino. Pravzaprav se zjutraj, ko se zbudijo v zanemarjenem stanovanju nekje sredi Bangkoka, izkaže, da se ne spomnijo ničesar, kar so počeli noč prej. Toda dovolj zgovorne so podrobnosti. Doug je živ in zdrav v letovišču, Alan ima pobrito glavo, Stu ima tetovažo na obrazu, Teddyja ni nikjer, po stanovanju tava opica, najdejo pa tudi starega znanca Chowva in odrezan človeški prst, ki ga očitno nekdo pogreša. Morda Teddy?

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