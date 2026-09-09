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Prekrokana noč 3
Hangover 3
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Prekrokana noč 3 , Hangover 3

2013 IMDb: 5.9 1 h 36 min
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Volčji trop divjih zabavljaških prijateljev se ob koncu avantur vrača na kraj zločina, kjer so se njihove nepozabne pustolovščine začele - v prestolnico zabave in pregrehe, Las Vegas. Vzrok tokratnih zagat ni poroka ali praznovanje fantovščine, temveč nepričakovana smrt Alanovega očeta. Ker občutljivi čudak zapade v depresijo, ga prijatelji pospremijo v psihiatrično bolnišnico, toda na poti nepoznani kriminalci ugrabijo Douga. Da bi rešili prijatelja, se morajo Phil, Stu in Alan podati v Las Vegas, poiskati zloglasnega znanca Chowa in ga dostaviti gangsterjem.

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Zabavno Lahkotno Kontroverzno Pustolovsko Dramatično
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