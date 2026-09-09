Prekrokana noč

Doug se bo v 48 urah poslovil od svojega samskega stanu in se poročil. Zato ga njegovi prijatelji odpeljejo na nepozabno zabavo v Las Vegasu. Po noči popivanja in zabavanja z dekleti se fantje prihodnje jutro ne spominjajo ničesar, v svojem apartmaju pa za nameček najdejo čisto pravega tigra in šestmesečnega dojenčka. Poleg tega je Doug izginil neznano kam. Kljub temu, da se dogodkov pretekle noči sploh ne spominjajo, morajo fantje ponovno podoživeti prejšnjo noč in najti Douga preden ta zamudi na lastno poroko.

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