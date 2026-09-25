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VN Azerbajdžana

VN Azerbajdžana ,

Formula 2 Epizoda 0

24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 2 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.

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F2 prosti trening
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