UEFA Superpokal ,

2026 Epizoda 0

12. 8. 2026 - Angleži so izzivalci, sploh zato, ker je zmagovalec Lige prvakov pregovorno vsako leto v vlogi favorita. A tudi sicer se zdi, da bi bil spodrsljaj Parižanov veliko presenečenje. V vsakem primeru pa se ljubitelji nogometa nadejajo, da bodo uživali v predstavi, v kateri nihče ne bo pod velikim pritiskom, a hkrati željan dokazovanja.

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