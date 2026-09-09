UEFA Superpokal ,
12. 8. 2026 - Angleži so izzivalci, sploh zato, ker je zmagovalec Lige prvakov pregovorno vsako leto v vlogi favorita. A tudi sicer se zdi, da bi bil spodrsljaj Parižanov veliko presenečenje. V vsakem primeru pa se ljubitelji nogometa nadejajo, da bodo uživali v predstavi, v kateri nihče ne bo pod velikim pritiskom, a hkrati željan dokazovanja.Prikaži več
2026UEFA Super Cup je vsakoletna superpokalna nogometna tekma, ki jo organizira UEFA in na kateri tekmujejo zmagovalci dveh glavnih evropskih klubskih tekmovanj: UEFA Champions League in UEFA Europa League.Žanr: Šport, NogometDržava: Avstrija
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PSG - Aston Villa
12. 8. 2026 - Angleži so izzivalci, sploh zato, ker je zmagovalec Lige prvakov pregovorno vsako leto v vlogi favorita. A tudi sicer se zdi, da bi bil spodrsljaj Parižanov veliko presenečenje. V vsakem primeru pa se ljubitelji nogometa nadejajo, da bodo uživali v predstavi, v kateri nihče ne bo pod velikim pritiskom, a hkrati željan dokazovanja.