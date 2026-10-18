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EHF Liga prvakov - skupinski del ,

2026/2027 Epizoda 0

7. 10. 2026 - Igralce rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško po dveh pogumnih predstavah v Ligi prvakov čaka obračun s slovitim Paris Saint-Germainom. Lahko pivovarjem uspe veliko presenečenje?

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  • 2026/2027

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