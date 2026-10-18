EHF Liga prvakov - skupinski del ,
7. 10. 2026 - Igralce rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško po dveh pogumnih predstavah v Ligi prvakov čaka obračun s slovitim Paris Saint-Germainom. Lahko pivovarjem uspe veliko presenečenje?Prikaži več
2026/202714. 10. 2026 - Rokometaše Celja Pivovarne Laško čaka prvi veliki spektakel v aktualni sezoni Lige prvakov. V dvorano Zlatorog prihaja zvezdniška zasedba Paris Saint-Germaina. Pivovarji želijo na krilih svojih navijačev Evropi pokazati, da jih še ne gre odpisati.Žanr: Šport, RokometDržava: Slovenija, Francija, Hrvaška
1:54:30
Celje Pivovarna Laško - PSG
14. 10. 2026 - Rokometaše Celja Pivovarne Laško čaka prvi veliki spektakel v aktualni sezoni Lige prvakov. V dvorano Zlatorog prihaja zvezdniška zasedba Paris Saint-Germaina. Pivovarji želijo na krilih svojih navijačev Evropi pokazati, da jih še ne gre odpisati.
1:33:24
PSG - Celje Pivovarna Laško
7. 10. 2026 - Igralce rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško po dveh pogumnih predstavah v Ligi prvakov čaka obračun s slovitim Paris Saint-Germainom. Lahko pivovarjem uspe veliko presenečenje?
1:57:50
Celje Pivovarna Laško - Aalborg
17. 8. 2026 - Po dobri in borbeni predstavi, a nesrečnem porazu Celjanov v Zagrebu, sledi povratek Lige prvakov v kultno domačo dvorano Zlatorog. Lahko Pivovarjem uspe senzacija proti danskemu Aalborgu, ki ta hip velja za eno najboljših ekip na svetu?