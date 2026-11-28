Real Madrid - PSV Eindhoven

24. 11. 2026 - Torkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Real Madrid in PSV Eindhoven ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Madrida.