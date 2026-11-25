Serija, ki se odvija na Severnem Irskem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je odkrita komedija o tem, kako je biti najstnica, ki živi med konflikti. Oboroženi policisti in kontrolne točke britanske vojske so za 16-letno Erin vsakdanjost. A kljub vsemu jo skrbijo druge stvari, na primer dejstvo, da fant, v katerega je zaljubljena, ne ve, da obstaja. Ali pa da jo mama in teta Sarah silita, da v vse, kar počne, vključi svojo čudaško sestrično. Da ne omenjamo dejstva, da je njena druga najboljša prijateljica že skoraj seksala, medtem ko Erin še nikogar ni niti poljubila. Kot vse najstnice ima tudi Erin svoje težave ...

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