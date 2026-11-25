Punce iz Derryja , Derry Girls
Serija, ki se odvija na Severnem Irskem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je odkrita komedija o tem, kako je biti najstnica, ki živi med konflikti. Oboroženi policisti in kontrolne točke britanske vojske so za 16-letno Erin vsakdanjost. A kljub vsemu jo skrbijo druge stvari, na primer dejstvo, da fant, v katerega je zaljubljena, ne ve, da obstaja. Ali pa da jo mama in teta Sarah silita, da v vse, kar počne, vključi svojo čudaško sestrično. Da ne omenjamo dejstva, da je njena druga najboljša prijateljica že skoraj seksala, medtem ko Erin še nikogar ni niti poljubila. Kot vse najstnice ima tudi Erin svoje težave ...Prikaži več
Sezona 3Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.Žanr: KomedijaIgralci: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell, Dylan LlewellynDržava: Združeno kraljestvo
25:03
1. del
Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.
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