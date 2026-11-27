Punce iz Derryja , Derry Girls
Dostopno še 14 dni
Mama Mary in teta Sarah sta odločeni, da bosta priredili dobro predstavo za težko pričakovano šolsko obletnico razreda 1977. Zdi se, kot da je bilo še včeraj, ko se je njuna druščina zabavala na šolskem plesu po maturi, na katerem je prišlo do nepričakovanega incidenta. Toda ali bo resnica o tem, kaj se je v resnici zgodilo tisto usodno noč pred 20 leti, prišla na dan?Prikaži več
Sezona 3Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.Žanr: KomedijaIgralci: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell, Dylan LlewellynDržava: Združeno kraljestvo
25:03
1. del
Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.
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25:20
2. del
Jenny Joyce ima velike načrte za šolski šov talentov, ki ga bodo prenašali tudi na televiziji. Lahko naša druščina popestri tekmovanje? Medtem Mary pobesni, ko v hiši zmanjka tople vode. Ko jih obišče vodovodar, se z Mary začneta pogovarjati o skupnem interesu, Clare pa sliši njun pogovor in začne sklepati, da imata afero. Punce postanejo še bolj sumničave, ko zalotijo Mary, ko vstopi v neznano stanovanje.
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25:07
3. del
V gospodinjstvu Quinnovih je med pripravami na vsakoletni izlet v zabaviščni park v Portrushu zelo živahno. Toda najprej morajo preživeti potovanje z vlakom do tja. Med vožnjo Erin, Orla, Michelle in James opazijo čudnega potnika, ki pomotoma zamenja svojo torbo z drugo, v njej pa je precej sumljiva oprema. Medtem Clare po nesreči ostane na železniški postaji.
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26:15
4. del
Erin in prijatelji se odločijo, da bodo počistili hišo daljnega sorodnika sestre Michael, ki je pred kratkim umrl. Jamesove vozniške sposobnosti se znajdejo na preizkušnji, ko se druščina s kombijem, polnim žganja, odpravi v hišo, kjer naj bi strašilo. James s svojim priznanjem preseneti Erin. Quinnovi medtem obiščejo lokalnega jasnovidca v upanju, da bodo navezali stik z duhom ljubljene družinske članice.
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26:23
5. del
Mama Mary in teta Sarah sta odločeni, da bosta priredili dobro predstavo za težko pričakovano šolsko obletnico razreda 1977. Zdi se, kot da je bilo še včeraj, ko se je njuna druščina zabavala na šolskem plesu po maturi, na katerem je prišlo do nepričakovanega incidenta. Toda ali bo resnica o tem, kaj se je v resnici zgodilo tisto usodno noč pred 20 leti, prišla na dan?
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