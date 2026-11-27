Sezona 3 Epizoda 5

Mama Mary in teta Sarah sta odločeni, da bosta priredili dobro predstavo za težko pričakovano šolsko obletnico razreda 1977. Zdi se, kot da je bilo še včeraj, ko se je njuna druščina zabavala na šolskem plesu po maturi, na katerem je prišlo do nepričakovanega incidenta. Toda ali bo resnica o tem, kaj se je v resnici zgodilo tisto usodno noč pred 20 leti, prišla na dan?

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