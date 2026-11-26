3. del

V gospodinjstvu Quinnovih je med pripravami na vsakoletni izlet v zabaviščni park v Portrushu zelo živahno. Toda najprej morajo preživeti potovanje z vlakom do tja. Med vožnjo Erin, Orla, Michelle in James opazijo čudnega potnika, ki pomotoma zamenja svojo torbo z drugo, v njej pa je precej sumljiva oprema. Medtem Clare po nesreči ostane na železniški postaji.

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