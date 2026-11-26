Punce iz Derryja , Derry Girls
Jenny Joyce ima velike načrte za šolski šov talentov, ki ga bodo prenašali tudi na televiziji. Lahko naša druščina popestri tekmovanje? Medtem Mary pobesni, ko v hiši zmanjka tople vode. Ko jih obišče vodovodar, se z Mary začneta pogovarjati o skupnem interesu, Clare pa sliši njun pogovor in začne sklepati, da imata afero. Punce postanejo še bolj sumničave, ko zalotijo Mary, ko vstopi v neznano stanovanje.Prikaži več
Sezona 3Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.Žanr: KomedijaIgralci: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell, Dylan LlewellynDržava: Združeno kraljestvo