Punce iz Derryja , Derry Girls
Erin in prijatelji se odločijo, da bodo počistili hišo daljnega sorodnika sestre Michael, ki je pred kratkim umrl. Jamesove vozniške sposobnosti se znajdejo na preizkušnji, ko se druščina s kombijem, polnim žganja, odpravi v hišo, kjer naj bi strašilo. James s svojim priznanjem preseneti Erin. Quinnovi medtem obiščejo lokalnega jasnovidca v upanju, da bodo navezali stik z duhom ljubljene družinske članice.Prikaži več
Sezona 3Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.Žanr: KomedijaIgralci: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell, Dylan LlewellynDržava: Združeno kraljestvo