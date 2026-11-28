Punce iz Derryja , Derry Girls
Druščina si čudežno zagotovi vstopnice za koncert stoletja na noč čarovnic in priložnost, da spoznajo svojega idola Fatboya Slima. Prodajalka vstopnic Laurie se dogovori s Clare za zmenek in ji pove, da bo na koncertu oblečena kot klovn. Toda Clare je ne more najti med vsemi klovni na žuru. Po zabavi dekleta pričaka Gary, ki jim sporoči novico, ki bo za vedno spremenila njihova življenja.Prikaži več
Sezona 3Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.Žanr: KomedijaIgralci: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell, Dylan LlewellynDržava: Združeno kraljestvo